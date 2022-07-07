Обещала оформить беззалоговый кредит: семеро алматинцев пострадали от действий аферистки

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 27-летнюю девушку, которую подозревают сразу в семи эпизодах мошенничества, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, на данный момент в УП Наурызбайского района зарегистрировано семь фактов обмана граждан.

По версии следствия, подозреваемая, пользуясь сайтами, выдающими микрозаймы, предлагала людям услуги по оформлению беззалогового кредита через банки второго уровня.

Начальник УП Наурызбайского района Дидар Аханов указал, что за свои "услуги" задержанная просила вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге. Далее, как говорят в полиции, она отключала смартфон, а вырученные деньги использовала по своему усмотрению.

Все заявления от пострадавших объединили в одно производство уголовное дело расследуется по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Оперативники убеждены, что обманутых людей намного больше, поэтому попросили всех, кто пострадал от ее действий, позвонить по телефонам: 8 (707) 447-07-50 и 8 (747) 699-70-02.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977375-obeschala-oformit-bezzalogovyy-kredit-semero-almatintsev-postradali-ot-deystviy-aferistki/