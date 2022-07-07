Незаконный игорный бизнес выявили в Жанаозене

Изъятое оборудование. Фото: Polisia.kz

Незаконное игорное заведение выявили стражи порядка на территории города Жанаозен в микрорайоне Шанырак, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Заведение обнаружили сотрудники криминальной полиции ДП Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в минувший понедельник, 4 июля.

В ходе осмотра помещения были обнаружены мониторы, системные блоки, телевизоры, кассовый аппарат, а также наличные денежные средства.

Для принятия процессуального решения собранный материал по делу направлен в Департамент экономических расследований по Мангистауской области.

Напомним. не так давно Агентство по финансовому мониторингу выявило факт организации незаконного игорного бизнеса в Нур-Султане. Было изъято 23 игровых терминала с денежными средствами в размере 800 000 тенге. Сумма незаконного дохода от размещения аппаратов составила 10 216 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977350-nezakonnyy-igornyy-biznes-vyyavili-v-zhanaozene/