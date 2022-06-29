Доход больше 10 млн: игровые терминалы незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана

Кадр из видео: АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт организации незаконного игорного бизнеса в Нур-Султане, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Столичный департамент АФМ завершил уголовное дело в отношении двоих астанчан. По версии следствия, подозреваемые незаконно устанавливали игровые терминалы без использования разрешительных документов в магазинах Нур-Султана.

В итоге было изъято 23 игровых терминала с денежными средствами в размере 800 000 тенге. Сумма незаконного дохода от размещения аппаратов составила 10 216 000 тенге.

В настоящее время подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

"Агентство по финансовому мониторингу напоминает о солидарной уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса", – напомнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976120-dohod-bolshe-10-mln-igrovye-terminaly-nezakonno-ustanavlivali-v-magazinah-nur-sultana/