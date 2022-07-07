"Переодевались и использовали парики": возможных наркозакладчиков задержали в ВКО (видео)

Задержание подозреваемых наркозакладчиков. Фото: polisia.kz

Для задержания 11 человек, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков, в Усть-Каменогорске была проведена длительная операция. При этом подозреваемые предпринимали попытки скрыть свои личности, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В Усть-Каменогорске были усилены меры по противодействию наркопреступности.

Сообщается, что полицейские Восточно-Казахстанской области совместно с регональной прокуратурой и специальными подразделениями МВД РК провели комплекс специальных мероприятий для пресечения незаконного оборота наркотиков.

Стражи порядка установили сайты, причастные к распространению синтетических веществ. Позже правоохранители установили и группу лиц из 11 человек, которые могли заниматься распространением "закладок" синтетических наркотиков.

"Для сбора необходимой доказательной базы и задержания подозреваемых, понадобилось несколько недель. Все это время оперативники работали практически без отдыха, в круглосуточном режиме", – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Отмечается, что сами подозреваемые тщательно предпринимали меры конспирации.

"Полагая, что их преступная деятельность останется незамеченной, для этого они постоянно меняли свою одежду и в некоторых случаях использовали парики. Каждый из подозреваемых задерживался по отдельности, так чтобы информация об этом не дошла до остальных участников преступной цепи", – добавили полицейские.

По данным полиции, у задержанных изъято более 220 разовых доз синтетических наркотиков и 80 так называемых таблеток "экстази".

На сегодня практически все указанные лица с санкции суда арестованы, их действия квалифицируются по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977288-pereodevalis-i-ispolzovali-pariki-vozmozhnyh-narkozakladchikov-zaderzhali-v-vko-video/