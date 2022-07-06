19-летнего парня заподозрили в интернет-мошенничестве в Алматы

Подозреваемый. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Алматинские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, которого заподозрили в интернет-мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили правоохранители, на данный момент установлено по меньшей мере пять фактов интернет-мошенничества по одной схеме.

Начальник УП Наурызбайского района Дидар Аханов рассказал, что все уголовные дела после задержания подозреваемого были объединены в одно производство. Расследование ведется по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

По версии полиции, подозреваемый подавал через интернет ложные объявления о продаже б/у холодильников. Заинтересованным пользователям он рассказывал о хорошем состоянии техники, после чего просил задаток за покупку.

Цены, как указали стражи порядка, варьировалась от 20 до 50 тысяч тенге.

Далее деньги переводились на карты малознакомых лиц, обналичивались, а потом подозреваемый отключал или блокировал телефон покупателя, пояснили в полиции.

Отмечается, что в прошлом у задержанного не было проблем с законом. На данный момент поместили в ИВС. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, полицейские попросили обращаться по телефонам: 8 (707) 447-07-50; 8 (747) 699-70-02.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977164-19-letnego-parnya-podozrevayut-v-internet-moshennichestve-v-almaty/