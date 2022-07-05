Клиент сауны получил 7 суток ареста за избиение сотрудницы до потери сознания в Костанае

Место происшествия. Кадр из видео: kstnews.kz

Семь суток ареста получил клиент сауны, избивший женщину-администратора до потери сознания в Костанае. Дело рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям еще 17 июня, передают "Костанайские новости".

26-летнего мужчину признали виновным по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему было назначено наказание в виде семи суток административного ареста.

Гражданский иск на возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда пострадавшая пока не подавала. Она вместе с мужем и маленькой дочерью переехала из Костаная в село, где теперь работает поваром.

Напомним, нападение на женщину-администратора сауны произошло 5 июня. Момент был запечатлен на видео. Как рассказала сама сотрудница, сначала себя агрессивно вели две девушки. Потом выбежал мужчина и избил ее, она упала на землю и потеряла сознание.

В полиции на тот момент возбудили уголовное дело по ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Была назначена экспертиза, которая должна была определить тяжесть полученных травм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977103-klient-sauny-poluchil-7-sutok-aresta-za-izbienie-sotrudnitsy-do-poteri-soznaniya-v-kostanae/