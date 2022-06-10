Женщину-администратора сауны избили до потери сознания в Костанае (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: kstnews.kz

5 июня произошло нападение на женщину-администратора сауны в Костанае. Инцидент попал на видео. Сейчас по делу начато досудебное расследование. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Пострадавшая рассказала "Костанайским новостям", что клиенты заказали сауну, у них закончилось время. К посетителям дважды заходила ее напарница, потом отправилась она.

В итоге все закончилось тем, что одна из девушек накинулась на администратора, к ней подключилась другая.

"У меня включился инстинкт самосохранения, одну начала отталкивать, вторую. Мужчина выбежал, ударил меня. С ним я раньше знакома не была. Сейчас у меня сломан нос и гематомы", - рассказала сотрудница сауны.

Она добавила, что после второго удара ничего не помнит - упала на землю и потеряла сознание. Администратор намерена добиться наказания для обидчиков.

В департаменте полиции Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

"В настоящее время в рамках проведения необходимых следственных действий назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть полученных телесных повреждений. Участники конфликта установлены и задержаны", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973478-zhenschinu-administratora-sauny-izbili-do-poteri-soznaniya-v-kostanae-video/