22-летняя девушка получила срок за хранение наркотиков в Петропавловске

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Девушку из Петропавловска осудили за хранение наркотиков в особо крупном размере. Она получила три года лишения свободы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, за незаконное хранение наркотиков была осуждена 22-летняя жительница Петропавловска.

Ее задержали еще в ноябре прошлого года. Отмечается, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО изъяли у девушки приспособления для курения и два полимерных свертка с кристаллообразным веществом голубого цвета.

Позже экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком "альфа-PvP", также известное под названием "соль".

Вес изъятого вещества составил 2,9 грамма, и тем не менее это количество уже относится к особо крупному размеру.

По решению суда девушка получила три года лишения свободы по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

"С начала года выявлено четыре факта по данной статье. Выявление и пресечение наркоправонарушений — приоритетная задача подразделений полиции по противодействию наркопреступности.

Всего за шесть месяцев в области зарегистрировано 109 наркоправонарушений, из них 40 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 267 килограммов различных наркотических средств, в том числе свыше 1,4 килограмма синтетических наркотиков", – сообщил и.о. начальника УПН ДП СКО Иван Терзиди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977099-22-letnyaya-devushka-poluchila-srok-za-hranenie-narkotikov-v-petropavlovske/