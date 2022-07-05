Более 265 млн тенге ущерба нанесли государству в Карагандинской области

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В Карагандинской области завершили расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценивается на сумму более 265 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, расследование проводилось в отношении группы лиц и организатора Куаныша Амангельды по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

"Установлено, что Амангельды в период с 2017 по 2019 годы состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.

Он в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота", - сообщили в АФМ РК.

В результате государству был причинен ущерб на сумму более 265 млн тенге.

Дело рассмотрено в суде. Куаныш Амангельды, Дмитрий Фуринец, Сергей Зинченко и Айдос Амангельды признаны виновными. Их приговорили к лишению свободы сроком от 2 до 2,5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977083-bolee-265-mln-tenge-uscherba-nanesli-gosudarstvu-v-karagandinskoy-oblasti/