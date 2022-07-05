Карагандинцы в надежде оформить ипотеку лишились 43 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

50-летнюю женщину осудили за мошенничество в Караганде. По данным следствия, она в течение двух лет обманула жителей на 43 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что женщина занималась незаконными делами с 2019 по 2021 годы. Она представлялась сотрудницей банков и обещала людям без особых проблем оформить ипотеку и субсидии.

Объявления карагандинка публиковала в социальных сетях. Всего на ее уловки поддались порядка 30 человек.

В качестве первоначального взноса потерпевшие отдавали от 450 тысяч до 2 млн тенге. Злоумышленница брала деньги и, конечно, их не возвращала.

Не дождавшись обещанного, жители города стали обращаться в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую. Было возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 п.4 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Для нее избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие доказало вину по 29 эпизодам. Общая сумма ущерба составила более 43 млн тенге.

Дело направили в суд. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние и наличие двух несовершеннолетних детей, женщине было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Также она привлечена к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Приговор уже вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976981-karagandintsy-v-nadezhde-oformit-ipoteku-lishilis-43-mln-tenge/