Шесть человек стали жертвами стрельбы на параде в Чикаго (видео)

ФБР на месте происшествия. Фото: Antonio Perez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

В американском городе Хайленд-Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) на параде в честь Дня независимости США в результате стрельбы погибли шесть человек, десятки ранены, передает Chicago Sun Times.

Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд-Парке утром в понедельник во время парада по случаю Дня независимости США.

Как пишет издание со ссылкой на местную полицию, позже "лицо, представляющее интерес", было взято под стражу.

В полиции также сообщили, что стрелок использовал винтовку, которая была обнаружена. Мужчина стрелял с крыши и действовал осторожно, чтобы его не увидели. Полицейские пока не установила мотив стрелявшего.

"На месте происшествия погибли пять человек, все взрослые, а еще один скончался в больнице. Неизвестно, сколько лет было шестой жертве", – пишет издание со ссылкой на коронера.

Десятки раненых были доставлены в больницы. Отмечается, что "подавляющее большинство" получило огнестрельные ранения, а некоторые "получили травмы в результате последовавшего хаоса на параде".

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В мае в США десять человек застрелили возле супермаркета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976959-shest-chelovek-stali-zhertvami-strelby-na-parade-v-chikago-video/