"Кидаются на людей, матерятся": устроивших перепалку в парке Алматы женщин наказали

Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Полиция привлекла к ответственности двух женщин, устроивших перепалку в одном из парков Алматы, – на горожанок пожаловались алматинцы в соцсетях, передает NUR.KZ.

Видеоролик с обращением к полиции города опубликовала Instagram-страница krisp_almaty.

На кадрах запечатлено, как две женщины ругаются с остальными отдыхающими в парке, а позже одна из них даже бросается с кулаками на мужчину.

По словам автора ролика, горожанки не впервые устраивают потасовки в парке.

"Эти две барышни постоянно устраивают драки у парка Первого Президента в Алматы, кидаются на людей, матерятся. Девушка торговала кукурузой, они ее выгнали. Они, к слову, всех своих конкурентов оттуда выгоняют. Она ушла ближе к парковке, они ее там нашли и набросились. Неравнодушные люди заступились за девушку, они и на них набросились", – пояснил автор ролика в описании к посту.

На пост отреагировал замначальника алматинской полиции Рустам Абдрахманов. В своем Instagram-аккаунте он сообщил, что полиция установила и привлекла к ответственности алматинок.

"По результатам проверки правонарушители – гражданка С. 18.11.1968 года рождения и гражданка С. 20.02.1975 года рождения – привлечены к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 434 КРК об АП "Мелкое хулиганство", – проинформировал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976954-kidayutsya-na-lyudey-materyatsya-ustroivshih-perepalku-v-parke-almaty-zhenschin-nakazali/