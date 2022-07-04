Подозреваемый по делу о хищении в Asia Credit Bank отпущен под залог

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Меру пресечения в отношении подозреваемого по делу о хищении в Asia Credit Bank изменили после заседания суда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда Алматы.

Отмечается, что было сделано соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на залог.

"Сегодня состоялось заседание суда, на нем было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения. Мера пресечения изменена на залог", – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы начал досудебное расследование по факту хищения имущества АО "AsiaCredit Bank" по статье 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество".

Сотрудники финмониторинга сообщали, что по делу проводятся запланированные следственные действия. Однако в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976939-podozrevaemyy-po-delu-o-hischenii-v-asia-credit-bank-otpuschen-pod-zalog/