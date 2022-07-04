Расследование начато по факту хищения имущества AsiaCredit Bank

Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал АФМ

Агентство РК по финансовому мониторингу прокомментировало появившуюся в Сети информацию о расследовании хищения имущества AsiaCredit Bank. Ответ появился в официальном Telegram-канале АФМ.

В ведомстве подтвердили, что департамент АФМ по Алматы начал досудебное расследование по факту хищения имущества АО "AsiaCredit Bank" по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - заявили в АФМ.

Ранее в АФМ сообщали, что в Алматы осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976832-rassledovanie-nachato-po-faktu-hischeniya-imuschestva-asiacredit-bank/