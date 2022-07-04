Супругов убили в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчину и его гражданскую жену убили в селе Береговое в Павлодарской области. В нанесении ножевых ранений подозревают односельчанина. Подробности озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях. Автор указал, что убийство было совершено в ночь на 3 июля в селе Береговое.

"Были зверски убиты мужчина и женщина, тяжкие ножевые ранения, больше 40, нанес увечье кирпичом в область головы, пытался убить ребенка, мать спасла ценой своей жизни", - говорится в публикации.

В ДП Павлодарской области факт убийства подтвердили.

"3 июля в 02.10 часов в селе Береговое Теренкольского района во дворе частного дома обнаружены тела 46-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Несовершеннолетний сын погибшей не пострадал, так как укрылся в одном из помещений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что по подозрению в преступлении задержан 22-летний сельчанин, его поместили в ИВС. На данный момент проводится досудебное расследование по ч.2 ст.99 УК РК (Убийство двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976895-suprugov-ubili-v-pavlodarskoy-oblasti/