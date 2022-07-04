"Толпа прыгала на головах": вынесен приговор по делу об убийстве жителя Экибастуза

Председательствующий судья. Фото: NUR.KZ

Сегодня в Павлодаре вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве жителя Экибастуза. Родные подсудимого на протяжении всех слушаний пытались доказать, что он лишь превысил пределы необходимой самообороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области озвучил вердикт 28-летнему парню. Его признали виновным в убийстве.

"Подсудимый и его защитники просили переквалифицировать действия на ч.1 ст.102 УК, то есть причинение смерти по неосторожности.

Однако вина в умышленном причинении смерти потерпевшему доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и иными доказательствами, исследованными в суде.

С учетом наличия у подсудимого на иждивении малолетних детей и отсутствия по делу отягчающих обстоятельств, суд назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

После оглашения приговора у здания суда посыпались взаимные обвинения со стороны родных погибшего и осужденного.

"Это была самооборона, потому что я там присутствовала. Я это все видела, как они пьяные напали. Погибший был мастером спорта, он был сам оружием для всех", - высказалась мать подсудимого.

"Это было умышленное убийство. Там никакой самообороны нет, его даже мой брат пальцем не трогал. Даже не бил его", - сказала сестра погибшего.

Судья после оглашения вердикта пояснил, что не усмотрел по видео с камер наблюдения превышения пределов необходимой обороны. Он также указал, что у сторон есть право подать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее мать обвиняемого в убийстве рассказала, что конфликт произошел возле одного из клубов в Экибастузе. По словам женщины, толпа избила ее младшего сына. После чего они всей семьей приехали на место. Хотели просто поговорить, но все переросло в драку с применением ножа.

"Толпа била и прыгала на головах моих детей", - заявила горожанка. В итоге все закончилось смертью одного из участников инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976864-tolpa-prygala-na-golovah-vynesen-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-zhitelya-ekibastuza/