"Толпа прыгала на головах": мать подозреваемого в убийстве сделала заявление в Экибастузе

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/_amirova_73

Жительница Экибастуза опубликовала в соцсетях обращение, в котором попросила справедливости при рассмотрении уголовного дела. Женщина отметила, что трое ее сыновей оказались замешаны в драке, а старший из них теперь обвиняется в убийстве. Пост прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Заявление жительницы Экибастуза появилось в одном из пабликов в Instagram. По словам матери троих детей, она была на месте происшествия и пыталась прекратить потасовку.

"Мои просьбы остановить драку неизвестные парни проигнорировали, ударили меня и послали. Средний и младший сыновья лежали без сознания. Эта толпа била и прыгала на головах моих детей.

У младшего сына было сломано ухо, челюсть, нос, сотрясение головного мозга. В Мадинета и Даулета брызнули газовым баллончиком, при избиении они потеряли сознание, а группа лиц продолжала их избивать", - рассказала женщина.

Жительница Экибастуза приложила видео с камер наблюдения. На нем видна потасовка.

Женщина указывает, что старший сын пытался вызвать полицию, делал несколько звонков. Один из участников драки в итоге сильно пострадал, был доставлен в больницу, где скончался. Мать обвиняемого в его убийстве просит рассмотреть дело по справедливости.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что дело на данный момент уже передано в суд.

Как стало известно, на днях в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание. К рассмотрению дела приступят с середины мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967007-tolpa-prygala-na-golovah-mat-podozrevaemogo-v-ubiystve-sdelala-zayavlenie-v-ekibastuze/