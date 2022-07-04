Страховые выплаты на миллионы тенге произвели по фальшивым заявлениям в Караганде

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В Караганде экс-сотрудника страховой компании заподозрили в том, что он произвел фальшивые выплаты на 3 млн тенге. При этом за свои услуги получал от 355 до 500 тысяч тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, в начале года в полицию обратился представитель одной из страховых компаний. Он сообщил, что некое лицо нанесло финансовому учреждению ущерб на сумму около 3 млн тенге.

Оказалось, что деньги были выплачены по поддельным заявлениям по фактам ДТП.

Правоохранители установили, что к этому может быть причастен 24-летний сотрудник страховой компании, имевший доступ к базе данных. Причем к моменту начала следственных действий он успел уволиться с работы и скрылся.

20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания по шести эпизодам.

В основном злоумышленник использовал данные граждан России. Вероятно, он считал, что это его в какой-то мере обезопасит от неприятностей. Но ошибся в своих предположениях.

По фальшивым заявлениям молодой человек получал от 355 до 500 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976795-strahovye-vyplaty-na-milliony-tenge-proizveli-po-falshivym-zayavleniyam-v-karagande/