Пенсионера задержали по подозрению в изнасиловании в Алматинской области

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В Алматинской области 30 июня задержали 65-летнего пенсионера по подозрению в изнасиловании молодой женщины. Факт зарегистрирован в Райымбекском районе. Об этом сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, ранее в полицию обратилась 31-летняя сельчанка. Она заявила, что над ней надругался неизвестный пожилой мужчина.

По ее словам, изнасилованию она подверглась месяц назад во время поездки в соседний район. При возвращении домой водитель якобы начал ее домогаться и надругался.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и организовали оперативно-розыскные мероприятия. Таксист был задержан 30 июня. Им оказался 65-летний мужчина, который отрицает все обвинения.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Расследование проводится по ст.120 ч.1 УК РК (Изнасилование).

В отношении подозреваемого пока избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"В случае, если факт надругательства не подтвердится, то уже самой заявительнице может грозить уголовное преследование за заведомо ложный донос", - добавили в ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976589-pensionera-zaderzhali-po-podozreniyu-v-iznasilovanii-v-almatinskoy-oblasti/