Вызывала проституток для клиентов: администратора сауны задержали в ВКО

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23-летнюю девушку-администратора сауны задержали в Усть-Каменогорске. По факту сводничества начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, в середине июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт сводничества в одной из саун Усть-Каменогорска.

"По подозрению задержана 23-летняя администратор сауны, которая с целью получения дополнительного заработка вызывала для посетителей заведения "жриц любви", - отметили в ДП ВКО.

С места происшествия были изъяты денежные средства в сумме 26 000 тенге. B отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.309 ч.1 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976552-vyzyvala-prostitutok-dlya-klientov-administratora-sauny-zaderzhali-v-vko/