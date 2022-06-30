Ссора супругов в Усть-Каменогорске обернулась ущербом на миллионы тенге

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Жителя Усть-Каменогорска подозревают в том, что он после ссоры поджег дом гражданской жены. Ущерб оценивается в 6 млн тенге. Об этом сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, в середине июня на оперативный канал "102" поступило сообщение о том, что по улице Тынышпаева начался пожар.

На место происшествия выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что 44-летний мужчина после ссоры с 48-летней сожительницей умышленно поджег ее дом. Ущерб оценивается на сумму около 6 млн тенге.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Во время допроса он дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.202 ч.2 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976342-ssora-suprugov-v-ust-kamenogorske-obernulas-uscherbom-na-milliony-tenge/