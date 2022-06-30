"Представляются мной": Рустам Абдрахманов предупредил алматинцев о мошенниках

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Замглавы алматинской полиции Рустам Абдрахманов опубликовал пост в своем официальном Telegram-канале, в котором предупредил жителей города об участившихся случаях телефонного мошенничества.

Как рассказал Абдрахманов, преступники действуют по определенной схеме.

"Они звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего поясняют, что якобы в настоящее время проводится "спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит", - пояснил замначальника ДП Алматы.

По словам полицейского, есть еще одна схема: в данном случае злоумышленник сообщает, что проводится совместная отработка с Нацбанком, и просит оставаться на линии для переключения якобы на сотрудника Нацбанка.

"Далее голос собеседника поясняет, что "по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода, и для сбережения Ваших средств необходимо внести определенную сумму на Ваш банковский счет либо на счет третьих лиц", - расписал схему Абдрахманов.

Замглавы полиции города предупредил граждан, что стражи порядка никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей граждан приглашают явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита.

"Кроме того, запомните, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка.

Никому и не при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности", - призвал Рустам Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976324-predstavlyayutsya-mnoy-rustam-abdrahmanov-predupredil-almatintsev-o-moshennikah/