Казахстанского бизнесмена осудили за незаконную продажу дизтоплива почти на 2 млрд тенге

Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Азия ТЭГ" и ТОО "Евро-Азия ТЕМП". Он предстал перед судом. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в 2021 году руководитель предприятий приобрел более 3 тыс. тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов, после чего реализовал его в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге.

Кроме того, добавили в АФМ, мужчина, являясь директором ТОО "Евро-Азия ТЕМП", в том же году еще раз незаконно приобрел почти 3 тыс. тонн дизтоплива без документов, а затем продал его в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн тенге.

Приговором суда директор ТОО признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако в связи с амнистией срок сократили до двух лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976321-kazahstanskogo-biznesmena-osudili-za-nezakonnuyu-prodazhu-diztopliva-pochti-na-2-mlrd-tenge/