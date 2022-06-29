Арсенал оружия и боеприпасов нашли у троих жителей Караганды

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В начале июня полицейские Карагандинской области получили информацию о гражданах, которые якобы хранили у себя оружие и боеприпасы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские установили трех мужчин в возрасте 34, 27 лет и 31 год. Все они являются жителями Караганды.

Следователи нашли запрещенные предметы в нескольких местах.

Так, двое фигурантов уголовного дела арендовали у одной из фирм офисное помещение, где стражи порядка нашли травматический пистолет.

В ходе обыска в автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых, были обнаружены бронежилет и охотничий нож.

Кроме того, в квартире, принадлежащей одному из задержанных, нашли бронежилет и 40 патронов.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 287 УК РК ("Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов").

Все вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976220-arsenal-oruzhiya-i-boepripasov-nashli-u-troih-zhiteley-karagandy/