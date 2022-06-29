Бухгалтера в Усть-Каменогорске подозревают в присвоении миллионов компании
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В Усть-Каменогорске бухгалтера подозревают в присвоении более 4 млн тенге компании, в которой она работала. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.
В ведомстве рассказали, что 2 июня к полицейским Усть-Каменогорска поступило обращение руководителя филиала одного из ТОО.
Он сообщил, что бывший бухгалтер предприятия воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги. Сумма ущерба составила 4,3 млн тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 31-летняя подозреваемая, которая во время допроса свою вину отрицать не стала.
В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"По данному факту начато досудебное расследование по ст.189 ч.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", - пояснили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976139-buhgaltera-v-ust-kamenogorske-podozrevayut-v-prisvoenii-millionov-kompanii/