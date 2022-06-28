Жителя Петропавловска приговорили к тюремному сроку за ложное сообщение о бомбе

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Житель Петропавловска получил тюремный срок за ложное сообщение о взрывном устройстве. Его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, 14 февраля нетрезвый мужчина сообщил на канал "102", что находится в подъезде дома по улице Заводской со взрывным устройством. На место незамедлительно выехали экстренные службы.

Звонившего задержали возле указанного им дома. При личном осмотре никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

8 июня суд Петропавловска вынес обвинительный приговор по данному делу. Мужчину приговорили к тюремному заключению сроком 1 год.

"Незаконные действия мужчины повлекли нарушение спокойствия горожан. Подобные происшествия нередко парализуют работу объектов, нанося материальный урон собственникам, причиняют беспокойство людям, которых приходится эвакуировать для обследования зданий.

Просим помнить, что за телефонный терроризм, согласно санкции статьи 273 УК РК, предусмотрено наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы", – отметил начальник Управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976051-zhitelya-petropavlovska-prigovorili-k-tyuremnomu-sroku-za-lozhnoe-soobschenie-o-bombe/