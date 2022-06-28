Жительница ВКО отдала аферистке 2 млн тенге за "снятие ареста с имущества"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница ВКО обратилась за помощью в полицию: она сообщила, что стала жертвой мошенничества и отдала аферистке 2 млн тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, заявление о мошенничестве поступило к ним в середине июня на оперативный канал "102" Левобережного ОП УП города Усть-Каменогорска.

27-летняя местная жительница поведала, что знакомая ей женщина пообещала помочь с выкупом арестованного банками имущества. За свои "услуги" она запросила 2 млн тенге.

Спустя некоторое время полицейские задержали в качестве подозреваемой 32-летнюю местную жительницу. Во время допроса задержанная призналась в совершении преступления.

В ее отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975964-zhitelnitsa-vko-otdala-aferistke-2-mln-tenge-za-snyatie-aresta-s-imuschestva/