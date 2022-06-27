Собиравшего деньги для больного ребенка подростка избили до крови в Актобе

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Вечером 14 июня в Актобе 15-летний подросток с ящиком для сбора денег больному ребенку подошел к мужчине и попросил по возможности оказать помощь. В ответ прохожий пнул школьника и избил его до крови. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает "Диапазон".

На произошедшее обратил внимание неравнодушный актюбинец. Он узнал у подростка, что случилось, а потом подошел к мужчине и начал спрашивать, зачем тот избил мальчика. Однако внятного ответа не получил.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что подозреваемый задержан.

"Сотрудники полиции установили и задержали 31-летнего мужчину. Начато досудебное расследование по ст.293 УК РК "Хулиганство". Назначена психиатрическая экспертиза, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно двоих детей избили в центральном парке Костаная. Позже полиция установила подозреваемых, которыми оказались четверо подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975818-sobiravshego-dengi-dlya-bolnogo-rebenka-podrostka-izbili-do-krovi-v-aktobe/