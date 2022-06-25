Подозреваемых в жестоком избиении подростков установили в Костанае

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Подозреваемых в жестоком избиении подростков в центральном парке установили в Костанае. Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Ерлан Омарбеков на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, два дня назад в центральном парке случилось происшествие, в котором принимали участие несколько подростков. В результате пострадали двое несовершеннолетних.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

"Четверо подростков были установлены благодаря камерам видеонаблюдения. В настоящее время идет работа с их законными представителями", - отметил Ерлан Омарбеков.

Он добавил, что драку между ребятами пыталась разнять одна неравнодушная женщина. Она же помогла подробно восстановить картину произошедшего.

"Ребята все из благополучных семей, занимаются спортом. Все остальное выяснит следствие", - пояснил начальник ДП региона.

Напомним, ранее сообщалось, что двоих детей избили в центральном парке Костаная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975669-podozrevaemyh-v-zhestokom-izbienii-podrostkov-ustanovili-v-kostanae/