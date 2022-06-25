Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске
Опубликовано:
34-летний гражданин Узбекистана после остановки его машины на дороге попытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".
В ведомстве рассказали, что случай произошел 19 июня в 23.45 часов по улице Бережного в поселке Деркул по окружному шоссе в районе станции Уральск-2.
Патрульные остановили "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 34-летний гражданин Узбекистана.
"Находясь в салоне патрульной машины, мужчина пытался дать взятку в размере 10 тысяч тенге одной купюрой за несоставление административного протокола по статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования)", - пояснили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК "Дача взятки".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975681-inostranets-pytalsya-dat-vzyatku-politseyskomu-v-uralske/