Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске

Иллюстративное фото: ДП СКО

34-летний гражданин Узбекистана после остановки его машины на дороге попытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

В ведомстве рассказали, что случай произошел 19 июня в 23.45 часов по улице Бережного в поселке Деркул по окружному шоссе в районе станции Уральск-2.

Патрульные остановили "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 34-летний гражданин Узбекистана.

"Находясь в салоне патрульной машины, мужчина пытался дать взятку в размере 10 тысяч тенге одной купюрой за несоставление административного протокола по статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования)", - пояснили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.367 ч.1 УК РК "Дача взятки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975681-inostranets-pytalsya-dat-vzyatku-politseyskomu-v-uralske/