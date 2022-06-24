Двоих детей избили в центральном парке Костаная

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23 июня жительница Костаная обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что в центральном городском парке неизвестные избили двоих детей. Стражи порядка разыскивают подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК "Хулиганство".

"Идет розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия", - рассказали в департаменте полиции Костанайской области.

Также здесь ответили по поводу того, что инцидент произошел недалеко от стационарного пункта полиции. В пресс-службе пояснили, что сотрудники не всегда находятся на месте. Стражи порядка патрулируют и центр города.

"Так наиболее эффективно обеспечивается плотность нарядов на улицах областного центра", - добавили в ДП региона.

В ведомстве отметили, что в каникулярный период родителям разъясняют, чтобы они не оставляли подростков без присмотра, особенно в вечернее и ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975533-dvoih-detey-izbili-v-tsentralnom-parke-kostanaya/