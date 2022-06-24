Распространителя провокационной информации во время январских событий осудили в Костанае

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Мужчину, который во время январских событий в своем Telegram-канале распространил ложную, провокационную информацию, осудили в Костанае, сообщается на официальном сайте областного суда.

Отмечается, что распространенная подсудимым информация создавала опасность нарушения общественного порядка.

В ходе прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Сам подсудимый свою вину не признал.

Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и обязанностей. В суде также добавили, что в срок наказания зачтено время содержания под стражей и время нахождения под домашним арестом.

Процессуальные издержки и гражданские иски не заявлены. Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975570-rasprostranitelya-provokatsionnoy-informatsii-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-osudili-v-kostanae/