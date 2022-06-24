Гвардейцы поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в Павлодаре

Гвардейцы. Фото: polisia.kz

Военнослужащие Нацгвардии в Павлодаре за один день задержали двоих граждан, подозреваемых в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в первом эпизоде гвардейцы во время патрулирования по улице Бухар-Жырау заметили гражданина, который, увидев наряд, развернулся и побежал в обратную сторону.

Солдаты смогли быстро догнать и задержать мужчину. Его доставили в участковый пункт полиции для выяснения обстоятельств.

При проверке данных выяснилось, что 30-летний задержанный разыскивался по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Ущерб составил более 1 млн тенге.

В это же время правоохранители получили заявление от гражданина о том, что малознакомый мужчина путем обмана и злоупотребления доверием заполучил от него денежные средства.

Военнослужащие воинской части 5512, патрулируя в районе автовокзала по улице Нурмагамбетова, остановили мужчину, который при виде наряда вел себя подозрительно. Ускорив шаг, он смотрел по сторонам и пытался скрыться от военнослужащих.

Гражданина задержали и доставили в опорный пункт полиции, где в ходе разбирательств он дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975564-gvardeytsy-poymali-dvoih-podozrevaemyh-v-moshennichestve-v-pavlodare/