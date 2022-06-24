Спецоперацию по задержанию преступной группы провели в Костанайской области (видео)

Кадр из видео: ДП Костанайской области

В Костанайской области в ходе спецоперации задержана преступная группа. 23 июня в Алтынсаринском районе остановлены две "ГАЗели", в которых перевозили похищенный скот, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По словам начальника управления криминальной полиции Ербола Кайрбекова, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства.

С начала года задержаны четыре преступные группы в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах. Ими было похищено более 70 голов скота.

23 июня при проведении оперативных мероприятий в Алтынсаринском районе были остановлены две "ГАЗели", в которых перевозили 10 украденных лошадей.

"В дальнейшем на территории других районов области в летних кардах было изъято более 40 голов похищенного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное)", - рассказал полковник полиции.

В настоящее время задержаны 6 подозреваемых - жителей Костанайской области.

Начато досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". Проводятся необходимые следственные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975556-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-prestupnoy-gruppy-proveli-v-kostanayskoy-oblasti-video/