Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в магазинах Кокшетау
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В Кокшетау начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства после обнаружения в машине 34,5 тыс. пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра "ГАЗели" были обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.
Товар погрузили в машину на рынке в Нур-Султане и отправили в Кокшетау для реализации.
"Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.
Напомним, в прошлом году партию контрафактных сигарет на 54 млн тенге нашли и изъяли в Семее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975553-kontrabandnye-sigarety-na-20-mln-tenge-pytalis-prodat-v-magazinah-kokshetau/