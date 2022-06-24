Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в магазинах Кокшетау

Кадр из видео: АФМ РК

В Кокшетау начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства после обнаружения в машине 34,5 тыс. пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра "ГАЗели" были обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.

Товар погрузили в машину на рынке в Нур-Султане и отправили в Кокшетау для реализации.

"Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, в прошлом году партию контрафактных сигарет на 54 млн тенге нашли и изъяли в Семее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975553-kontrabandnye-sigarety-na-20-mln-tenge-pytalis-prodat-v-magazinah-kokshetau/