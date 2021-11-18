Партию контрафактных сигарет на 54 млн тенге нашли и изъяли в Семее (видео)

Изъятые сигареты. Фото: пресс-служба АФМ РК

Сотрудники ДЭР по ВКО нашли и изъяли в Семее крупную партию нелегальных сигарет: всего было обнаружено 116 тыс. сигарет без акцизных марок, передает официальный сайт АФМ РК.

По данным Агентства по финмониторингу, сигареты незаконно продавались в нескольких торговых точках по всему Семею.

Были проведены обыски. В торговых точках, складах и автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, нашли и изъяли более 116 тыс. сигарет без акцизных марок различного наименования.

Стоимость изъятой нелегальной продукции оценивается в 54 миллиона тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

Помимо этого в АФМ пояснили, что нелегальный рынок табачных изделий - это угроза национального масштаба, поскольку речь идет не только о некачественном товаре или неуплате налогов, но и о более серьезных угрозах обществу и государству, таких как:

рост уровня преступности и ухудшение криминогенной обстановки;

угроза общественному здоровью, в особенности подрастающего поколения.

Кроме того, отмечается, что ежегодно в мире продается около около 400 млрд нелегальных сигарет.

Мировые масштабы нелегального рынка табачной продукции не только способствуют развитию теневого сектора, но и разрушают экономику в целом, пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942803-partiyu-kontrafaktnyh-sigaret-na-54-mln-tenge-nashli-i-izyali-v-semee-video/