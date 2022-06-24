Астанчанин лишился телефона после пьяного застолья

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Житель столицы заявил, что после застолья у него пропал мобильный телефон. Под подозрение попал 26-летний астанчанин, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Полицейские установили, что накануне ночью потерпевший распивал спиртные напитки в доме по проспекту Богенбай батыра.

"После застолья, когда компания начала расходиться, потерпевший лег спать из-за сильного опьянения. В это время 26-летний подозреваемый, воспользовавшись отсутствием третьих лиц, похитил сотовый телефон и спрятал в кустах, чтобы в дальнейшем перепродать", – сообщили столичные стражи порядка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УП района Сарыарка задержали ранее судимого за кражи астанчанина. Отмечается, что вещественное доказательство было изъято.

По факту кражи сейчас проводится досудебное расследование, а задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975517-astanchanin-lishilsya-telefona-posle-pyanogo-zastolya/