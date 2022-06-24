"Мертвые души" обучали по госзаказу в частной школе Шымкента

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Более тысячи детей якобы посещали занятия в частной школе в Шымкенте, а по факту за два года не было никого из них. Директор сдавала поддельные отчеты и получала бюджетные деньги. Об этом сообщили в Аль-Фарабийском районном суде, передает "Хабар 24".

В итоге на скамье подсудимых оказалась не только руководитель частной школы, но и два сотрудника городского управления образования.

По материалам дела, главный специалист получил от директора взятку в 2 млн тенге и теперь проведет 3 года в колонии.

Заместителя руководителя управления обвинили в халатности. Однако чиновница попала под амнистию.

Директор школы свою вину признала и раскаялась. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

"Рассмотрено было уголовное дело в отношении учредителя частной школы, которая, используя свое служебное положение и подделав документы на 1107 учеников, брала деньги от государства на сумму 122 млн 926 тысяч 28 тенге. Из них во время следствия погасила 50 млн тенге", - пояснил председатель Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975511-mertvye-dushi-obuchali-po-goszakazu-v-chastnoy-shkole-shymkenta/