Женщину пытались задушить в собственной квартире в Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актау двое неизвестных проникли в квартиру, где находились женщина и ребенок. По словам соседей пострадавшей, жительницу города пытались задушить куском провода. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Нападение на женщину в собственной квартире произошло 22 июня в одном из домов 4 микрорайона.

"Двое неизвестных ограбили соседку. Она одна с маленьким ребенком находилась дома, муж был на работе, дверь была не запрета, зашли, душили ее проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива", - рассказали соседи пострадавшей.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 22 июня в 15.25 часов на пульт дежурного "102" поступил вызов об ограблении квартиры.

На место происшествия выехали стражи порядка. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975364-zhenschinu-pytalis-zadushit-v-sobstvennoy-kvartire-v-aktau/