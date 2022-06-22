Скандал супругов в поликлинике обернулся погромом в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

В селе Чунджа Уйгурского района 30-летний мужчина устроил скандал в поликлинике и повредил дорогостоящее медицинское оборудование. Теперь ему грозит уголовное наказание. Об этом сообщает департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

Стражи порядка установили, что инциденту предшествовала ссора супружеской пары. Мужчина в нетрезвом состоянии заявился в поликлинику с целью выяснения отношений с женой, которая работает в данном медицинском учреждении.

В пылу гнева дебошир разбил медоборудование, находившееся в одном из врачебных кабинетов. Сумма причиненного ущерба составила 5,8 млн тенге.

Мужчина был задержан полицейскими. Расследование проводится по ст.202 ч.1 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975216-skandal-suprugov-v-poliklinike-obernulsya-pogromom-v-almatinskoy-oblasti/