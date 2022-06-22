Встреча бывших супругов закончилась неприятностями в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Сайрамского района Туркестанской области заявила в полицию на бывшего гражданского мужа. Женщина рассказала, что у нее с экс-супругом произошла ссора, в результате которой последний забрал ее телефон и деньги, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Заявительница сообщила, что утром у нее произошла ссора с бывшим гражданским мужем. В результате мужчина забрал из сумки ее сотовый телефон и деньги.

Данный факт зарегистрировали по статье 389-1 УК РК "Самоуправство".

Стражи порядка прибыли на место происшествия. Подозреваемый был задержан в течение получаса в одном из близлежащих магазинов.

Он оказался жителем Костаная, который расстался с женой месяц назад. Бывшие супруги встретились на улице. Мужчина последовал за женщиной до дома.

Между ними произошел скандал. В результате подозреваемый совершил противоправное деяние.

Стражи порядка изъяли сотовый телефон и деньги, вернув их законной владелице.

Как стало известно, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975210-vstrecha-byvshih-suprugov-zakonchilas-nepriyatnostyami-v-turkestanskoy-oblasti/