Павлодарцы пожаловались в полицию на пьяную бабушку

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Жители улицы Мира в Павлодаре поздним вечером обратились в полицию и сообщили, что не могут попасть в квартиру, поскольку их нетрезвая бабушка не открывает дверь, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На место выехали стражи порядка. После долгих переговоров правоохранителям удалось убедить пенсионерку впустить родственников в квартиру. С женщиной провели профилактическую беседу, чтобы подобные факты впредь не повторялись.

В тот же день на канал "102" позвонили прохожие. Они рассказали, что возле подъезда по улице Сатпаева на скамейке лежит пьяный мужчина, который пугает жителей двора.

Павлодарца доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения он привлечен к административной ответственности по ст.440 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975032-pavlodartsy-pozhalovalis-v-politsiyu-na-pyanuyu-babushku/