Мошенник украл у двоих казахстанок украшения на сумму более 2 млн тенге

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В Шымкенте и Туркестанской области у двоих женщин, занимающихся продажей ювелирных изделий, были похищены украшения на сумму более 2 млн тенге. Подозреваемым оказался иностранный гражданин, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В Управление полиции Абайского района города Шымкента обратилась женщина, заявляя о хищении золотых изделий. Она рассказала, что продает ювелирные украшения на одном из рынков города.

По ее словам, незнакомый мужчина, притворившись покупателем, выбрал дорогостоящие золотые цепочки. Он убедил потерпевшую, что перед покупкой хочет проверить их подлинность в ближайшем ломбарде, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Таким образом злоумышленник завладел золотыми цепями общей стоимостью свыше 800 тысяч тенге.

"Данное обращение полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество" и незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. По камерам видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что в ходе расследования была установлена его причастность к аналогичному преступлению в Туркестанской области – предпринимательнице из Сарыагаша мужчина нанес ущерб в размере 1,5 млн тенге.

Для установления местонахождения предполагаемого мошенника полицейские направили ориентировки коллегам в другие регионы страны. В результате оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его в Петропавловске.

"Им оказался 44-летний гражданин Азербайджанской Республики. В настоящее время он находится под стражей. Дело с обвинительным актом следователи Абайского РУП направили в суд", – добавили сотрудники полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975018-moshennik-ukral-u-dvoih-kazahstanok-ukrasheniya-na-summu-bolee-2-mln-tenge/