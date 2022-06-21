Коноплю выращивали в помещении в центре Нур-Султана (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудниками полиции Нур-Султана совместно с ДКНБ города задержаны двое мужчин, которых подозревают в том, что они выращивали запрещенные растения на цокольном этаже арендованного помещения, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Задержание произошло накануне, 20 июня. По информации полицейских, молодые люди уже успели собрать урожай с первой партии, подготовленный для дальнейшей реализации.

Был проведен обыск - стражами порядка обнаружены и изъяты лампы, светильники, вентиляторы, емкости, необходимые для выращивания конопли.

Кроме того, изъят упаковочный материал, электронные весы, удобрения и препараты.

"Подозреваемые в целях реализации преступного умысла создали условия для выращивания запрещенных растений путем установки вентиляторов, ламп с соблюдением теплового режима и влажности, системы капельного орошения", - заявили в полиции.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974993-konoplyu-vyraschivali-v-pomeschenii-v-tsentre-nur-sultana-video/