Коноплю выращивали в помещении в центре Нур-Султана (видео)
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Сотрудниками полиции Нур-Султана совместно с ДКНБ города задержаны двое мужчин, которых подозревают в том, что они выращивали запрещенные растения на цокольном этаже арендованного помещения, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Задержание произошло накануне, 20 июня. По информации полицейских, молодые люди уже успели собрать урожай с первой партии, подготовленный для дальнейшей реализации.
Был проведен обыск - стражами порядка обнаружены и изъяты лампы, светильники, вентиляторы, емкости, необходимые для выращивания конопли.
Кроме того, изъят упаковочный материал, электронные весы, удобрения и препараты.
"Подозреваемые в целях реализации преступного умысла создали условия для выращивания запрещенных растений путем установки вентиляторов, ламп с соблюдением теплового режима и влажности, системы капельного орошения", - заявили в полиции.
Стражи порядка начали досудебное расследование по статье "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".
Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974993-konoplyu-vyraschivali-v-pomeschenii-v-tsentre-nur-sultana-video/