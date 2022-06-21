28 человек наказали после массовой драки перед матчем "Атырау" и "Актобе"

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/sportsru_kz

В Специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрены дела в отношении 28 человек после драки перед футбольным матчем, передает официальный сайт Атырауского областного суда.

28 человек предстали перед судом по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Судом установлено, что фанаты перед началом футбольного матча между командами "Атырау" и "Актобе" в спортивном комплексе "Мунайшы" в Атырау, выражая неуважение к окружающим, устроили драку. Тем самым были нарушены общественный порядок и спокойствие граждан.

В итоге двоим из них назначен штраф в сумме 15 315 тенге каждому, а остальным 26 правонарушителям - по 10 721 тенге.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Напомним, 19 июня футбольные болельщики подрались перед матчем в Атырау. Инцидент попал на видео. В полицию доставили 30 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974957-28-chelovek-nakazali-posle-massovoy-draki-pered-matchem-atyrau-i-aktobe/