30 человек задержали полицейские после массовой драки болельщиков в Атырау (видео)
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Футбольные болельщики подрались перед матчем в Атырау- кадры с места событий разлетелись в Сети. В полиции прокомментировали данный инцидент, сообщает МИА "Казинформ".
Конфликт между фанатами ФК "Актобе" и "Атырау" разгорелся вчера, 19 июня, примерно в 17:55 перед началом матча двух команд, отметили в пресс-службе областного ДП.
Сотрудники правоохранительных органов доставили в Управление полиции Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте.
Отмечается, что по данному факту собираются соответствующие документы.
Также полицейские обратили внимание на то, что распространяемая в социальной сети информация об использовании оружия является ложной. В руках болельщиков, по данным стражей порядка, был цветной дым.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974758-30-chelovek-zaderzhali-politseyskie-posle-massovoy-draki-bolelschikov-v-atyrau-video/