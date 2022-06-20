30 человек задержали полицейские после массовой драки болельщиков в Атырау (видео)

Драка. Кадр из видео: instagram.com/sportsru_kz

Футбольные болельщики подрались перед матчем в Атырау- кадры с места событий разлетелись в Сети. В полиции прокомментировали данный инцидент, сообщает МИА "Казинформ".

Конфликт между фанатами ФК "Актобе" и "Атырау" разгорелся вчера, 19 июня, примерно в 17:55 перед началом матча двух команд, отметили в пресс-службе областного ДП.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в Управление полиции Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте.

Отмечается, что по данному факту собираются соответствующие документы.

Также полицейские обратили внимание на то, что распространяемая в социальной сети информация об использовании оружия является ложной. В руках болельщиков, по данным стражей порядка, был цветной дым.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974758-30-chelovek-zaderzhali-politseyskie-posle-massovoy-draki-bolelschikov-v-atyrau-video/