Генпрокуратура: 25 человек признаны потерпевшими по делу о пытках утюгом

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На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал о делах, возбужденных по факту пыток в Алматинской области после январских событий – предполагается, что более двух десятков человек пытали утюгом. Других полицейских подозревают в побоях, которые привели к смерти человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Серик Шалабаев, в стране расследуется 8 резонансных случаев о "недозволенных методах следствия".

По делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов – 9 из них содержатся под стражей.

В Алматинской области полицейских подозревают в пытке людей утюгом.

"По делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток.

В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность 5 сотрудников полиции. Трое из них вину признали" – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Также завершено расследование в отношении еще двух сотрудников департамента КНБ в Алматинской области.

"Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлекших его смерть", – сообщил Шалабаев.

Напомним, также в Генпрокуратуре сегодня сообщили о том, что в нападении на аэропорт Алматы и в попытке захвата телебашни "Коктобе" участвовал криминалитет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974882-genprokuratura-25-chelovek-priznany-poterpevshimi-po-delu-o-pytkah-utyugom/