Костанайца убили и расчленили из-за чеснока: обвиняемым вынесен приговор

Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанае вынесен приговор местным жителям. Одного из них обвиняли в причинении вреда здоровью, что повлекло смерть человека. Другого - в сокрытии особо тяжкого преступления, передает "ТоболИнфо".

35-летний житель Костаная был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью с последующим летальным исходом. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Также он обязан выплатить компенсацию около 1,4 млн тенге.

При вынесении вердикта были учтены смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и полного признания вины.

Второй мужчина признан виновным в сокрытии особо тяжкого преступления и приговорен к 2 годам лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права водить транспортные средства. Отбывать наказание осужденный будет в колонии максимальной безопасности, так как ранее был судим.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что костанайца убили и расчленили из-за шести головок чеснока. Оба подсудимых работали охранниками в садоводческом товариществе. Они заподозрили одного из дачников в краже чеснока. Выяснение отношений с ним закончилось его смертью. После чего охранники расчленили тело и попытались от него избавиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974791-kostanaytsa-ubili-i-raschlenili-iz-za-chesnoka-obvinyaemym-vynesen-prigovor/