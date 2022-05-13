Костанайца убили и расчленили из-за шести головок чеснока

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Двоих жителей Костаная 35 и 36 лет обвиняют в убийстве мужчины и сокрытии особо тяжкого преступления. Дело рассматривает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона, передает "ТоболИнфо".

Согласно обвинительному акту, подсудимые работали охранниками в одном из потребительских кооперативов товарищества садоводов в Костанае.

В сентябре 2021 года оба находились на работе в нетрезвом состоянии. Тогда же к ним пришел владелец участка с жалобой на кражу шести головок чеснока.

Подозрение охранников пало на одного из дачников. В ходе разговора с ним завязался конфликт, переросший в драку. В итоге заподозренный в краже скончался.

Охранники, по версии обвинения, решили скрыть следы преступления, расчленив тело. Голову сожгли, а другие останки закопали на территории сторожевого домика. Но через два дня подозреваемые выкопали тело и отвезли к Тоболу, где утопили в камышах.

Мужчины предстали перед судом по обвинению в совершении убийства, а также укрывательстве особо тяжкого преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969104-kostanaytsa-ubili-i-raschlenili-iz-za-shesti-golovok-chesnoka/