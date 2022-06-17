Мальчик бил и таскал по полу девочку в детском центре в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Pixabay.com

В социальных сетях распространилось видео, на котором один из воспитанников столичного детского центра бьет и таскает по полу девочку. В Департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Данное видео распространилось в столичных пабликах в соцсетях.

На записи можно заметить, как маленький мальчик таскает девочку за руку по полу. На следующих кадрах он толкает ее на пол и бьет ладошкой по спине и по голове. Видно, как другие дети тоже иногда подходят и бьют эту девочку.

Также в кадре можно заметить взрослую женщину, предположительно, воспитателя, которая видит эту картину, но не предпринимает попыток разнять детей.

В подписи к посту говорится, что конфликт между детьми произошел 6 июня и длился три часа. По словам авторов, девочке на кадрах два года.

В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что им поступило заявление о принятии мер в отношении воспитателя детского центра развития.

"По результатам проверки Управлением полиции района Алматы проводится расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – заявили в ведомстве.

Отмечается также, что малолетнему ребенку была назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту сейчас проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974596-malchik-bil-i-taskal-po-polu-devochku-v-detskom-tsentre-v-nur-sultane/